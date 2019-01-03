Курс долара в Україні в січні: аналітик зробив детальний прогноз

В Україні курс долара в січні буде перебувати в межах 27,75–29 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. "Тиск на гривню продовжує надавати високий дефіцит зовнішньоторговельного балансу, який за січень-листопад 2018 року досяг майже $11,8 млрд. Невизначеність на ринку формує офіційний старт передвиборчої кампанії, а також входження в період високого боргового навантаження 2019–2020 років", – відзначає Шевчишин.

Курс долара в Україні pixabay.com

У першому кварталі поточного року основні виплати припадають на внутрішній борг. Якщо найближчі розміщення покажуть недостатній попит на облігації внутрішньої державної позики України, уряду буде важко рефінансувати борг, зазначає експерт.

На думку експерта, умови для залучення Україною капіталу на зовнішніх ринках в 2019 році погіршаться на тлі падіння фондових ринків більш ніж на 20%. Таке падіння може говорити про початок глобальної кризи, і для України – це нові виклики, оскільки наступним етапом падіння стають сировинні ринки.

"Ситуація на фондових ринках не торкнулася спот ціни на українські експортні товари, проте через кілька місяців це може статися. І в результаті зміни ринкових очікувань по попиту і пропозиції, попит на валюту може підвищитися", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Прогнози курсу на 2019 рік:

29,08 грн / $ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн / $ (прогноз, закладений в бюджет-2019);

28,65 грн / $ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що в Україні курс долара може досягти мінімальної позначки за останні півроку, опустившись в перші дні січня 2019 го до 27,1 грн / $.