Курс долара в Україні досяг психологічної позначки

В Україні міжбанківський валютний ринок відкрився котируваннями 26 / 26,1 грн / $, досягши психологічної позначки. До закриття торгів долар подорожчав на 9 коп.

Про це OBOZREVATEL розповіли аналітики ibc.ua . За даними Національного банку на 15:00 обсяг купівлі-продажу американської валюти склав $ 288 млн за середньозваженим курсом - 26.09.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0.41 / 0.41, до 12:00 ціни знизилися до 0.41 / 0.41. До закриття торгів цінові показники підвищилися 0.41 / 0.41. Ринок євро-гривня відкрився наступними котируваннями - 30.13 / 30.25, до 12:00 ціни пішли вниз 30,11 / 30,13. До закриття торгів цінові показники зросли до 30,16 / 30,19.

До слова, як прогнозують аналітики, після подолання психологічної позначки в 26 грн / $ курс національної валюти може опуститися до 25,5 грн.

Відзначимо, падіння курсу долара влітку також очікують і в найбільших українських банках. У той же час курс євро буде залежати від його позиції по відношенню до американської валюти. Якщо Федеральна резервна система США збільшить ставку, то євро в Україні може знизитися до 30-30,6 грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.