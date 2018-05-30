Коли в Україні вирішать долю евроавто: озвучено рішення

На сьогоднішній день Верховна Рада України має реальні важелі для вирішення проблеми легалізації ввезених в Україну авто на єврономерах і вже зараз можна сказати, коли в цьому питанні буде поставлена ​​остаточна крапка.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила народний депутат України, член "Блоку Петра Порошенко", голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Депутат зазначила, що на даний момент в парламенті немає остаточного законопроекту, який би легализував ввезення авто на єврономерах, проте кілька законопроектів знаходяться на стадії обговорення.

"Зараз вкрай складно робити остаточні прогнози, так як на сьогоднішній день в парламенті немає фінального законопроекту. Природно виникає питання про те, чому ми самі його не подаємо. Ми пройшли всі етапи обговорення і на сьогоднішній день пройшли через абсолютно різні варіанти пошуку шляхів вирішення даної проблеми", - заявила Южаніна, зазначивши при цьому, що в ході пошуків парламентарії вийшли на розуміння того, що потрібно запропонувати абсолютно нову шкалу акцизного податку.

"Як не дивно, але тільки зараз ми вийшли на розуміння того, що потрібно запропонувати абсолютно нову шкалу акцизного податку для того, щоб не разово вирішити цю проблему, а вирішити її в цілому. Знову-таки, не забувайте, що дана проблема має бути вирішена для всіх, а не тільки для тих, хто вже ввіз або тільки збирається ввезти на територію України іноземний автомобіль", - заявила депутат, підкресливши, що в першу чергу має бути вирішена проблема високої шкали і високих ставок акцизного податку. "Це проблема високої шкали і високих ставок акцизного податку. У цій ситуації нам потрібно думати про те, як захищати свій ринок, причому не тільки автомобільний, а весь ринок в цілому", - заявила депутат, підкресливши, що нова шкала акцизу стосуватиметься абсолютно всіх іноземних автомобілів, що ввозяться на територію України.

"Якщо говорити про цифри і про те, як зміна акцизу вплине на вартість авто, то тут потрібно розуміти, що акциз буде залежати від об'єму двигуна і від року випуску автомобіля. Ці коефіцієнти будуть впливати на розмір акцизного податку, але ймовірно це буде ставка не вище, ніж в Європі. Якщо це автомобіль до 2010 року випуску і середнього сегмента близько 200 куб. см, то акциз буде близько 800 євро", - заявила Южаніна, зазначивши при цьому, що таким чином, ми абсолютно сміливо може говорити про здешевлення авто.

"Щодо тих автомобілів, які вже ввезені на територію України буде прописано час, тобто їм дадуть кілька місяців для того, щоб вони встигли пройти реєстрацію. Протягом цих кількох місяців до них не будуть застосовуватися жодні штрафні санкції та обмежувальні заходи, які будуть прописані в законопроекті", - зазначила депутат, нагадавши при цьому, що більшість населення України категорично проти надання власникам авто на єврономерах якихось пільг.

"Ми прекрасно розуміємо, що більшість населення України категорично проти надання власникам авто на єврономера якихось пільг, тому у цих громадян є тільки один варіант виходу з ситуації - реєстрація", - сказала Южаніна, зазначивши, що реєстрація буде обов'язковою абсолютно для всіх.

"Для тих, хто в'їхав з порушеннями українського законодавства буде виділено час, протягом якого до них не будуть застосовуватися штрафні санкції. Що стосується тимчасових прогнозів, то я сумніваюся, що цей законопроект буде прийнятий до кінця цієї сесії. Це питання вже настільки заполітизований, що їм намагаються займатися всі, кому не лінь. але по суті комплексно вирішити задачу поки ще ніхто не зміг. Цих законопроектів вже дуже багато, їх близько десятка, але жоден з них не вирішує проблему. Я думаю, що крапку в питанні авто на єврономер буде по ставлена ​​до кінця цього року ", - заявила депутат.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційної розмитненні , якщо Верховна Рада внесе зміни в закон.

29 травня в Верховній Раді України зареєстрований проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються в залежності від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.