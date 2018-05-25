ЄБРР захотів взяти частку у великому українському банку

Європейський банк реконструкції і розвитку підтвердив інтерес до входження в капітал українського державного "Ощадбанку".

"ЄБРР вірить в вас і вашу країну, і сьогодні я можу сказати, що прийшов час, щоб ЄБРР продовжив працювати і взяв би частку в "Ощадбанку", - заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві, передає "Інтерфакс- Україна".

За словами глави Європейського банку реконструкції і розвитку, це стало б серйозним каталізатором.

Нагадаємо, що розмови про можливе входження ЄБРР в капітал "Ощадбанку" ведуться з 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство фінансів України заявило про плани повністю вийти з капіталу націоналізованих "ПриватБанку" та "Укргазбанку".