Долар переступить психологічну позначку: аналітик склав курс валют

Курс долара в Україні до 20 січня досягне позначки в 28-28,3 грн/$ (станом на 13 січня – 27,9 грн/$).

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Цього тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,3 грн", – прогнозує експерт.

У валюти є ще невеликий потенціал до зростання до початку податкового періоду, коли гривня традиційно зміцнюється, відзначає аналітик. На довгостроковому горизонті на користь гривні піде повна заборона розрахунків в іноземній валюті на території країни, що може зменшити попит на валюту. Національний банк у рамках планованої масштабної лібералізації валютного ринку України не планує дозволяти розрахунки в іноземній валюті усередині країни.

Курс долара

Прогнози по курсу на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений у бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні наступного року американська валюта буде продаватися за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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