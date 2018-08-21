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Загроза дефолту: названо ціни на нафту, які "поховають" Росію

2.1тЧитати новину російською

Економіці Росії наразі дефолт не загрожує, світові ціни на нафту створили для Кремля додатковий "запас міцності". Але ціна 35 $/барель (зараз понад $70) може "поховати" РФ.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук, коментуючи прийняття у США законопроекту про посилення санкцій проти Росії.

За словами економіста, найближчі 2-3 роки дефолт Росії "точно не загрожує", бо її золотовалютні резерви зростають завдяки високим цінам на нафту.

"Їх золотовалютних резервів вистачить на 3 роки, якщо ціна на нафту впаде до 30-35 доларів за барель. Зараз ціна понад 70 доларів", - нагадав він.

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"На сьогодні у них є правило - якщо нафта вище 40 доларів за барель, то отримані кошти йдуть не в бюджет, а до Фонду національного добробуту. Таким чином, вони забезпечують подушку безпеки для себе, яка має у важкі моменти гарантувати присутність коштів для забезпечення їхньої діяльності", - пояснив Кушнірук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільша банківська холдингова компанія США Bank of America спрогнозувала, що на світовому фондовому ринку може статися повторення подій 1997-1998 років, коли в азійському регіоні сталася економічна криза, а в Росії - дефолт.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVКриза в РосіїСвітові ціни на нафтуросійська економікаСанкції проти Росії
Особа
Борис Кушнірук
Місце
Росія
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Мироненко Таня
Мироненко Таня
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
наша песня хороша начинай сначала, папуасы уже было по 20 долл.. укро-эксперты говорили. вы самые смешные на этой планете.
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Есперт хер. А если это кастрюли годовых это СУПЕР хероавй есперт
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