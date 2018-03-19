Чи змінить правила гри Нацбюро фінбезпеки

Робочою групою, сформованою в комітеті Верховної Ради з питань податкової і митної політики, завершена робота над текстом законопроекту про Національне бюро фінансової безпеки України.

Глава парламентського комітету Ніна Южаніна в статті для "Нового времени" відзначає, що розробка законопроекту була здійснена за дорученням президента України на підставі рішення Національної Ради реформ.

Чи означає введення Національного бюро фінансової безпеки України (НБФБ) ліквідацію податкової міліції?

Так, за логікою та за законом створення Національного бюро фінансової безпеки України (НБФБ) означає, що час існування податкової міліції добігає кінця.

Якщо пам'ятаєте, ще у закону № 1797 від 21.12.2016 року ліквідацію податкової міліції було пов'язано з утворенням в Україні нового органу з розслідувань фінансових злочинів. До речі, міністр фінансів О. Данилюк вже майже два роки тому назад відрапортував, що він ліквідував податкову міліцію в Україні.

Разом з тим, у день започаткування НБФБ податкова міліція зникне. Для її ліквідації необхідно провести певні процедури, що потребують часу. Наприклад: закінчити всі розпочаті податковою міліцією кримінальні провадження, звільнити працівників, передати майно, вирішити безліч інших юридичних, адміністративних та господарських питань.

Всі ці ліквідаційні процедури повністю відноситься до повноважень уряду, зокрема міністерства фінансів, як державного органу, що спрямовує та координує діяльність податкової міліції. В законопроекті про НБФБ лише зазначено, що всі кримінальні провадження розпочаті податковою міліцією, повинні нею буті і завершені.

З прийняттям цього закону чи збільшиться тиск на бізнес і чи буде менше перевіряючих органів? Чи це буде ще один каральний орган?

НБФБ пропонується створити, як єдиний орган, метою діяльності якого буде протидія злочинам, що прямо чи опосередковано завдають шкоди публічним фінансам. Тобто він створюється для боротьби з тими хто розкрадає бюджетні кошти:

прямо з бюджету,

через несплату податків,

чи будь-яким іншим способом,

хто будує злочинні фінансові схеми,

та спотворює конкурентне середовище,

з тими хто несе реальну загрозу фінансовій безпеці держави.

Тиск на бізнес зменшиться хоча б через те, що передбачені законопроектом норми не дозволятимуть порушувати кримінальні провадження у випадках, коли відсутні докази фактичного нанесення державі значних збитків, або такі збитки вчасно відшкодовано. Не можливим буде кримінальне переслідування підприємців на підставі не підтверджених повідомлень по несплату податків, не узгоджених актів та довідок податківців (сьогодні це 80% роботи податкової міліції), або державних аудиторів. Такий підхід закріплено в законопроекті внесенням відповідних змін до Кримінального та Кримінального Процесуального кодексів (абз.4 змін до статті 214 КПКУ).

Щодо кількості контролюючих органів, то більше їх не стане – із створенням НБФБ існування податкової міліції стане не законним та недоцільним. Сподіваємось, що уряд вчасно виконає всі процедури щодо її ліквідації, а сумлінні та чесні фахівці, що пройдуть жорсткий конкурсний відбір та навчання новим методам роботи будуть прийняті на службу в НБФБ.

Прикінцевими положенням вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу, щодо передачі до компетенції НБФБ всіх злочинів у сфері публічних фінансів та заборони всім правоохоронним органам виходити за межи своїх повноважень. Це означає, що у зв'язку із розслідуванням економічних злочинів підприємці будуть мати справу лише з одним НБФБ.

Навіщо створювати НБФБ?

Створення НБФБ, як окремого незалежного органу саме з такими функціями та повноваженнями обґрунтовано тим, що:

функціонування податкової міліції у складі ДФС України нажаль надає можливість використовувати її для тиску на бізнес. Крім того, за європейською практикою державний орган, що адмініструє сплату податків не повинен мати правоохоронних функцій, саме тому що це несе високі корупційні ризики;

в Україні назріла необхідність об'єднання в єдиному правоохоронному органі функцію протидії злочинам, як у сфері наповнення бюджету, так і у сфері витрачання бюджетних коштів, використання та збереження державного майна та інші питання фінансової безпеки держави, які сьогодні розпорошені між різними правоохоронними органами;

правоохоронний орган створений для протидії злочинам у бюджетній сфері повинен бути максимально незалежним від всіх державних органів, які за своїм функціоналом є розпорядниками бюджетних коштів. Враховуючи рівень корупції в Україні ми вважаємо, що НБФБ не може бути підпорядкований ні КМУ, ні жодному центральних органів виконавчої влади.

Як це відобразиться на бізнесі?

За задумом авторів законопроекту та відповідно до завдання поставленого Президентом України НБФБ повинен сконцентрувати свою увагу на системних злочинах у сфері публічних фінансів, які несуть суттєву загрозу державі. Принцип роботи НБФБ, закріплений нормами законопроекту, передбачає протидію злочинам у бюджетній сфері не шляхом переслідування окремих суб'єктів господарювання, як це робиться сьогодні податковою міліцією, а через:

виявлення системних негативних явищ та процесів в економіці,

розкриття механізмів їх виникнення та функціонування,

збирання доказів та фактів щодо злочинних схем на яких вони гуртуються,

виявлення їх реальних фігурантів,

а вже потім, на підставі глибоких аналітичних досліджень, порушення кримінальних проваджень у відношенні конкретних осіб учасників таких злочинних схем.

Такий порядок роботи нового органу прямо закріплено нормами нашого законопроекту. Впровадження таких норм, за нашими намірами, повинно призвести до припинення безпідставного переслідування сумлінних суб'єктів господарювання та одночасно зробити невідворотнім покарання тих, чиї корисні наміри та діяння несуть загрозу фінансовій безпеці державі. Законопроект містить норми, які дадуть можливість не порушувати кримінальне провадження по відношенню до тих, хто помилився, але виправив свою помилку відшкодувавши державі нанесений збиток та сплативши передбачені законом штрафи та фінансові санкції.

Думаю, що такій підхід матиме позитивний вплив на бізнес. Але повинна зазначити, що незважаючи на наші добрі наміри та фахово виписані норми, від тих хто буде їх втілювати у життя буде залежити, наскільки позитивно їх впровадження відобразиться на бізнесі.