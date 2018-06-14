Авто на єврономерах: тонкості ввезення в Україну

На сьогоднішній день існує декілька серьозних моментів ввезення авто на єврономерах на територію України.

Перш ніж придбати авто на єврономерах, варто взяти до уваги той факт, що, як правило, такі авто мають серйозний пробіг, а технічне обслуговування старих автомобілів зазвичай обходиться дорожче, ніж нових.

Пільговий акциз

На даний момент українці мають право завозити автомобілі з ЄС за пільговим акцизом. Щоравда, при цьому машина має бути випущена не раніше 2010 року, а щоб виключити можливість заробітку на знижці, продати авто можна буде тільки через рік. Більш того, за пільговими умовами українці мають право завозити машини один раз на рік. Такі умови - тимчасові. Діють вони до 31 грудня 2018 року.

Дешеві електрокари

З 1 січня і до кінця 2018 року завозити в Україну електромобілі можна без сплати ПДВ і акцизу. В результаті вартість такого транспорту може знизитися приблизно на 17%. Для прикладу, якщо автомобіль коштує 1 млн грн, 200 тис. Від цієї суми - ПДВ. Ще приблизно 100 євро - акциз. Тепер такий же автомобіль може коштувати близько 800 тис. Грн.

Проблема

Велика кількість авто на єврономерах, які на даний момент знаходяться на території України пояснюється тим, що багато автомобілів були ввезені в країну незаконно: в режимі транзиту, або тимчасового ввезення. У разі спроби обійти закон українці ризикують двічі: по-перше з юридичної точки зору вони не є власниками ввезеного автомобіля, а по-друге, подібне порушення є караним.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційної розмитненні , якщо Верховна Рада внесе зміни в закон.

29 травня в Верховній Раді України був зареєстрований проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються в залежності від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну б / у автомобілів шляхом введення "податку на старість".