Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Будуть продовжувати: у ЄС зробили жорстку заяву щодо санкцій проти Росії

1.9т Читати матеріал російською

Глава делегації Європейського парламенту Девід Макаллістер заявив, що на даний момент члени Європейського Союзу вважають за краще продовжувати санкції проти Росії.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Члени ЄС вирішуватимуть: продовжувати санкції чи ні в майбутньому. Поки вони вважають за краще продовжувати санкції", - сказав Макаллістер.

Новини
"Кремль не прощає": нова голова Єврокомісії зажадала зберегти санкції проти Росії

Будуть продовжувати: у ЄС зробили жорстку заяву щодо санкцій проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, вкотре санкції проти РФ Євросоюз продовжив у червні 2019 року. Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США - за втручання Росії в американські вибори.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкции Росія Євросоюз
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
5
Смішно
15
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Санкции на радость,санкции во благо...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Джонсон Саймон Ф., х.з. кому на благо, кому на счастье, но сраки от них больше всего трещат у жителей Недогабонии, которые ещё не успели эвакуироваться.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel