Будуть продовжувати: у ЄС зробили жорстку заяву щодо санкцій проти Росії

Глава делегації Європейського парламенту Девід Макаллістер заявив, що на даний момент члени Європейського Союзу вважають за краще продовжувати санкції проти Росії.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Члени ЄС вирішуватимуть: продовжувати санкції чи ні в майбутньому. Поки вони вважають за краще продовжувати санкції", - сказав Макаллістер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вкотре санкції проти РФ Євросоюз продовжив у червні 2019 року. Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США - за втручання Росії в американські вибори.

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