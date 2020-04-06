Будівельник "Північного потоку-2" знову раптово змінив маршрут

Здатне завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" судно "Академік Черський" вирушило до Європи, змінивши курс, портом призначення тепер значиться іспанський Лас-Пальмас.

Про це свідчать дані порталів з відстеження судів Marine Traffic і Myshiptracking.

Судно "Академік Черський" змінило маршрут Газпром флот

В даний час судно знаходиться біля берегів ПАР, куди прийшло з Мозамбіку. Прибути у порт на Канарських островах воно має намір менш ніж через два тижні - 18 квітня. "Академік Черський" покинув порт Находка 10 лютого. Він постійно змінює пункти призначення, що не дозволяє говорити про кінцеву точку маршруту. Офіційно його переміщення не коментують, і причина, по якій судно вирішило уникнути заходу в Суецький канал, невідома.

Про те, що куплений у Китая в 2015 році трубоукладач теоретично можуть використовувати для добудови "Північного потоку-2", в грудні 2019 го розповів міністр енергетики Росії Олександр Новак. Також про можливість Росії завершити проект своїми силами говорили глава "Газпрому" Олексій Міллер і президент країни Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судно, не дійшовши до Сінгапуру, змінило пункт призначення і вирушило в порт столиці Шрі-Ланки Коломбо.

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