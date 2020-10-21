Будівельник 'Північного потоку-2' сказав, по кому найбільше вдарять нові санкції США

Розширення США санкцій проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік–2" зачеплять діяльність понад 120 компаній із 12 країн Європи.

Про це повідомили російському пропагандистському агентству ТАСС у пресслужбі компанії – оператора проєкту.

"Будь-які погрози застосування санкцій, які спрямовано проти проєкту "Північний потік–2", впливають на цілу низку західних підрядників та інвесторів. Якщо їх буде введено, санкції безпосередньо стосуватимуться понад 120 компаній із більш ніж 12 країн Європи", – пояснили в компанії.

Водночас оператор не став коментувати потенційні наслідки нових санкцій для компаній, що беруть участь у проєкті.

У Nord Stream 2 AG висловили надію на якнайшвидше введення газопроводу в експлуатацію.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Тож у "Газпрому" залишилося трохи більше ніж два місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Державний департамент США заявив про те, що санкції щодо "Північного потоку-2" поширять і на компанії, які допомагали кораблям, що беруть участь у будівництві газопроводу.

Пізніше з'явилася реакція Кремля на нові санкції.