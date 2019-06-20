Брудна нафта Путіна знову потрапила в ЄС: Росія забила на сполох

На ділянці трубопроводу "Дружба", який йде з Білорусі до Польщі, було зафіксовано нове забруднення російської нафти.

Перевищення норм із хлорорганіки виявили після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті "Адамова застава", повідомляє РБК.

"Точкова проба, відібрана о 15:00 19 червня, показала перевищення – 60 ppm (часток на мільйон)", – заявили в російській компанії "Транснафта".

Новини Білорусь вирішила проблему брудної нафти з Росії

Через це увечері 19 червня прокачування нафти на цій ділянці трубопроводу, який контролює Польща, було припинено. Однак вранці 20 червня його знову відновили.

"Рішення щодо відновлення прийому було ухвалено польською стороною за результатами аналізу об'єднаної добової проби за 19 і 20 червня", – зазначили в "Транснафті".

У російській компанії заявили, що ймовірною причиною підвищення концентрації хлорорганічних сполук стало автоматичне включення системи розгойдування дренажних ємностей на нафтоперекачувальній станції Кобрин у Білорусі.

Обсяг забрудненої нафти, що потрапила в трубопровід Мозир – Адамова Застава, оцінили приблизно в 20 куб. м.

Пізніше в "Укртранснафті" заявили, що для очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної сировини необхідно до 5 місяців, передають "Українські новини".

"Повне звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти Urals може зайняти від 3 до 5 місяців", – підсумували представники української компанії.

На ділянці трубопроводу "Дружба" було зафіксовано нове забруднення російської нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить нафтопроводом із Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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