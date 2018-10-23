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''Братський народ'': у Путіна розкрили деталі санкційного удару по Україні

111.4тЧитати матеріал російською

Росія може відповісти на українські санкції контрзаходами щодо економіки, фізичних і юридичних осіб. Президент Володимир Путін підписав відповідний указ 22 жовтня. Він набув чинності з дня опублікування.

Такий крок Росії пояснив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Як передає ТАСС, він не виключає будь-яких санкцій, оскільки Україна ввела їх усі.

"Україна ж вживає заходів і щодо економіки, і щодо юридичних осіб, і щодо фізичних осіб. Тому ні того, ні іншого, ні третього виключати не можна. Указом пропонується уряду розробити відповідний перелік, який буде розроблений", — сказав представник Кремля.

За його словами, відповідні санкції Москви масово не зачеплять український народ, оскільки РФ "не вважає своїм візаві з якихось рестрикцій український народ".

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"Український народ був і залишається братнім народом для Росії, за винятком невдалих представників цього народу, які погрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях", — заявив представник Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до санкційного списку США.

Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.

У відповідь на це 22 жовтня Путін підписав указ про заходи у відповідь.

Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
санкцииУкраїнаРосія
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Степан Графский
Степан Графский
Хохложопые лишь только сейчас начнут ощущать гнев России)) До этого были только прелюдии)))Эти попрошайки и так тратят почти 40% своего нищенского бюджета на погашение долгов. После введения санкции и начала работы потоков, эти скотам останется лишь почками и селезенками торговать,, чтоб с долгами было чем рассчитываться
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Стец Богдан
Стец Богдан
Розмова з московитом повинна тривати не довше автоматної черги.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Бандеровские рагули нам не братья.
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