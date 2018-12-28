МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Знову вішають локшину'': у Криму викрили новий фейк окупантів

3.4тЧитати матеріал російською

У Криму окупантів упіймали на брехні про надлишок електрики на території анексованого півострова.

Зокрема ще у жовтні 2018 року окупаційна влада Криму заявила, що почала постачати електрику з території півострова на Кубань, пише у Twitter блогер Кримський бандерівець.

Однак уже в кінці грудня окупанти повідомили, що лише планують розпочати поставки електрики з Криму.

Новини
Україна введе нові санкції через Крим: хто потрапить під удар

"Знову вішають локшину про надлишок електрики у Криму", — зазначив блогер.

За його словами, блекаути на території анексованого півострова тривають.

''Знову вішають локшину'': у Криму викрили новий фейк окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія придумала, як обдурити ЄС із турбінами для електропостачання Криму. Зокрема компанія "Технопромекспорт" вирішила купити газові турбіни Siemens для Ударної ТЕС у Тамані через так званого комплексного постачальника.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
26
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сегодня вышел на рабочую мощность второй блок Крымской ТЭС. 470 мегаватт поступает в энергосистему Крыма. Через несколько дней подключат второй блок Балаклавской ТЭС
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Крым впервые поделился электроэнергией с материковой частью РФ. Текст: Илья Изотов (Симферополь). ... Первые "лишние" 28 мегаватт, появившиеся в энергосистеме полуострова в утренние часы, реализованы потребителям материковой части РФ. Это событие энергетики называют историческим: выработка собственной генерации Крымского полуострова достигла 542 мегаватт. ... До последнего времени дефицит генерирующих мощностей на территории Крымской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии из смежной энергосистемы Кубани.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Блэкауты продолжаются? Где? В Житомире или где там эта свиносотня из информационных войск сидит?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги