''Знову вішають локшину'': у Криму викрили новий фейк окупантів

У Криму окупантів упіймали на брехні про надлишок електрики на території анексованого півострова.

Зокрема ще у жовтні 2018 року окупаційна влада Криму заявила, що почала постачати електрику з території півострова на Кубань, пише у Twitter блогер Кримський бандерівець.

Однак уже в кінці грудня окупанти повідомили, що лише планують розпочати поставки електрики з Криму.

"Знову вішають локшину про надлишок електрики у Криму", — зазначив блогер.

За його словами, блекаути на території анексованого півострова тривають.

Крым. В октябре 2018 года оккупанты заявили, что НАЧАЛИ поставлять электричество из Крыма на Кубань. Сегодня оккупанты заявили, что только ПЛАНИРУЮТ начать поставки электричества из Крыма на Кубань. Снова вешают лапшу об избытке электричества в Крыму. Блэкауты продолжаются pic.twitter.com/m8jNraCIup — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 28 декабря 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія придумала, як обдурити ЄС із турбінами для електропостачання Криму. Зокрема компанія "Технопромекспорт" вирішила купити газові турбіни Siemens для Ударної ТЕС у Тамані через так званого комплексного постачальника.