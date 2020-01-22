Битва за "грантоїдів": Лещенко жорстко розкритикував Тимошенко за "нових ворогів"

Член наглядової ради "Укрзалізниці" й екснардеп Сергій Лещенко розкритикував лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко за її "нових ворогів" – грантоїдів. Мовляв, вона більше не згадує "грішки" минулої влади, не бореться з олігархами, а замість цього виступає проти легалізації азартних ігор і марихуани.

OBOZREVATEL розповідає про скандальний виступ Тимошенко на ефірі "Свободи Слова" і наводить відповідь Сергія Лещенка, який він опублікував на своїй сторінці в соцмережі. (повне відео виступу і відповідь екснардепа – в кінці публікації).

Моральність і азартні ігри

Юлія Тимошенко практично повністю змінила свій образ. Із борця з корупцією та олігархами на охоронницю моралі. Наприклад, вона виступила проти легалізації азартних ігор.

"Давайте ще поставимо величезний хрест на залишках нашої духовності і моралі... 4 мільярди гривень до бюджету отримаємо. Вони не говорять, що для того, щоб 4 мільярди гривень з грального бізнесу отримати в бюджет, треба, щоб 40 мільярдів гривень українці програли", – сказала Тимошенко в ефірі телеканалу.

На що Сергій Лещенко нагадав: саме Тимошенко ще 11 років тому, будучи прем'єром, заборонила азартні ігри. І нібито зробила це на догоду РФ. "Заборона на гральний бізнес була винесена Тимошенко під час перебування прем'єр-міністром 11 років тому, щоб перекрити потік грошей туристів із Росії, які були готові приїжджати в Україну і спустошувати тут свої кишені. Підіграла Путіну і дала старт чорному ринку гральної індустрії", – парирував Лещенко.

До слова, джерела OBOZREVATEL також говорять, що гральний бізнес в Україні був заборонений із подачі Росії, яка до цього ухвалила аналогічне рішення.

Проти "грантоїдів"

Юлія Володимирівна також, як зазначає екснардеп, знайшла собі нових ворогів – грантоїдів. Мовляв, саме вони, впевнена політикиня, правлять країною.

"Перше, що вони зробили – розставили свої кадри. Більше половини українського уряду, включно з прем'єр-міністром, крім того, частина керівників комітетів, частина силовиків, Національний банк – це люди, які працювали за гранти, зокрема на глобальні фінансові структури. Вони зайняли офіційні посади. Тобто люди, які багато років отримували гранти, за лобіювання інтересів великих глобальних фінансових структур, перше, що зробили, стали на посаді", – заявила Тимошенко.

На що Лещенко нагадав: ще зовсім недавно Тимошенко боролася зовсім з іншими ворогами: Януковичем, корупціонерами, Медведчуком. Зараз же у неї більше немає ворогів-олігархів, відзначає Лещенко.

Проти одностатевих шлюбів і за духовні скріпи

У своєму виступі Юлія Володимирівна запропонувала внести до Конституції поняття "традиційної сім'ї". Мовляв, щоб захистити шлюб.

"Я до одностатевих шлюбів ставлюся приблизно так: треба закріпити в Конституції традиційну сім'ю, де чоловік і жінка повинні створювати сім'ю і жити. Якщо у людей є інше бачення на це, то це їхня особиста справа. Але робити це частиною Конституції і навпаки це підштовхувати... Я вважаю, що це просто якась дивна історія", – говорить політикиня.

Лещенко ж нагадує: поки Тимошенко бореться проти легалізації одностатевих шлюбів, азартних ігор і виступає за духовність, члени її сім'ї вже давно вибрали життя в тих країнах, де все це вже давно дозволено.

"Хочу нагадати тільки, що члени сім'ї і найближчого оточення Юлії Тимошенко для проживання і покупки нерухомості вибрали саме країни, де все це давно легалізовано і приносить дохід не рекетирам у погонах, а в бюджет. Номінальний чоловік Тимошенко проживає в Чехії, колишній бізнес-партнер Лазаренко – в Каліфорнії, а дочка спершу тривалий час жила в Британії, а потім придбала нерухомість у Флориді", – пише Лещенко.

Проти гігантських зарплат

Тимошенко також заявила, що членам наглядової ради Укроборонпрому платять 300-400 тис. грн і публічно поцікавилася зарплатою заступника гендиректора підприємства Мустафи Найєма. Він також відповів на її звинувачення у відповідь.

Мовляв, у 2009 році один із заводів "Укроборонпрому" підписав контракт з Іраком на поставку 420 БТР і 6 літаків Ан-32 на загальну суму в півмільярда доларів. Але контракт був зірваний, і за цим фактом було порушено кримінальне провадження. Під час слідства було встановлено, що з 2013 по 2014 роки певна компанія "Runestone Partners", зареєстрована на американського пенсіонера, отримала від "Укрспецекспорту" 750 тисяч доларів за агентські та брокерські послуги, які насправді не виконувала.

"Через дивний збіг обставин 25% однією з фірм-партнерів цієї компанії володів... глава Миколаївського осередку партії "Батьківщина". І саме ця ж компанія оплатила 1,3 мільйона доларів США за послуги американських лобістів для лідера Юлії Тимошенко", – зазначив Найєм.

Відзначимо, заробітна плата Найєма нібито становить 310 тис. грн (офіційно цю інформацію екснардеп OBOZREVATEL не прокоментував), Лещенко нібито буде отримувати 588 тис грн Однак він також цю інформацію не підтверджує.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко фактично програла президентські вибори, не потрапивши навіть до другого туру. При цьому ще за кілька місяців до активної кампанії соціологи прогнозували їй перше місце. Останнім часом політикиня кардинально змінила свою риторику.

При президенті Петру Порошенку Найєм і Лещенко були майже головними його критиками. При цьому при владі Зеленського ексжурналісти куди скромніші в своїх висловлюваннях. Можливо, зокрема і завдяки величезним зарплатам.

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