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Біткоїну напророкували обвал: скільки коштуватиме криптовалюта

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Криптовалютні експерти прогнозують, що курс біткоїна може впасти нижче 8 000 доларів.

"З урахуванням зниження ціни і в разі її закриття у кінці тижня нижче за психологічну позначку в 10 000 ми маємо всі шанси спуститися значно нижче – до 8 000 за монету", – повідомив аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, за останні півроку вартість головної криптовалюти зросла в кілька разів. Однак кількість транзакцій у рамках цієї мережі залишається статичною і зросла всього на 9%.

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"Це явно не корелює з поточним зростанням вартості біткоїна. Якщо орієнтувати по ажіотажу щодо поточної зацікавленості людей біткоїном, то, згідно з Google тренд, ми далеко від пікових значень 2018 року. Більш того, зацікавленість ним продовжує знижуватися в останні дні", – резюмував Пархоменко.

Біткоїн може впасти нижче 8 000 доларів

Біткоїн може впасти нижче 8 000 доларів

Нагадаємо, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням.

Вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на 2 млрд – до 210 млрд доларів.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалюта біткойн долар
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