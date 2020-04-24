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24 квітня • оновлено в 12:32
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Біткоіни став єдиною валютою, яку не обвалила коронакриза

1.8т
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Біткоін вистояв в період світової кризи, яка настала через спалах коронавірусу, і за станом на п'ятницю, 24 квітня, продовжив дорожчати, пробивши позначку в $ 7500, удостоївшись звання "цифрового золота".

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Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Підкреслимо, що, як і всі високоризикові активи, криптовалюти увійшли в кризу в негативному тренді. Пік падіння ринку стався 13 березня – тоді вартість біткоіна знизилася до позначки $5066. Однак, з того часу криптовалюта почала поступово дорожчати.

Так, за останню добу біткоін подорожчав на 6,46% і зараз знаходиться на рівні $7555. При цьому інші криптовалюта торгуються слідом за ним у зеленій зоні.

Ціна на Ethereum піднялася на 4,65% і зараз знаходиться на позначці у $189. XRP виріс на 4,69% і торгується на рівні $0,19. Bitcoin Cash додав 5,09%, монета знаходиться на позначці $ 240. Bitcoin SV в плюсі на 3,86% і оцінюється в $ 196.

Капіталізація ринку криптовалюта на даний момент становить 217 мільярдів доларів. На частку біткоіна доводиться 63,9% всього ринку.

Названа єдина "валюта", яку не обвалила коронакриза

Аналітики кріптотрейдінгового терміналу Cryptowatch відзначили, що біткоін виріс більш ніж на 100% з мінімуму 13 березня, за 18 днів до майбутнього халвінга (нагорода майнерам зменшитися у два рази), і ралі може отримати продовження.

У свою чергу аналітики Bloomberg в своєму останньому звіті відзначили, що біткоін поступово перестає бути спекулятивним активом і перетворюється у цифрову версію золота. Вони привели низку факторів, які говорять на користь розвитку індустрії цифрових грошей.

Перший з них – зниження волатильності. Коливання курсу головної цифрової монети на річному відрізку стає слабкішою, в той час як аналогічний показник на фондовому ринку зростає, відзначили експерти. Іншим фактором аналітики назвали збільшення обсягу торгів ф'ючерсами на біткоін.

Названа єдина "валюта", яку не обвалила коронакриза

sia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами власника Galaxy Digital мільярдера Майка Новограца, у березневому падінні курсу біткоіна винні трейдери, які запанікували і торгували з використанням кредитного плеча.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Какие же вы тупые, это коронавирус подвели под мировой кризис
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