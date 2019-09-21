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21 вересня • оновлено в 17:48
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Біткоїн впав до психологічної позначки: ринок криптовалют відреагував обвалом

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Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 21 вересня, впала на 1,7%, до позначки в 10 тисяч доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,1-3,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема курс Ethereum опустився на 1,1%, до 216,6 долара; Ripple – на 1,1%, до 0,29 долара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 312,7 долара; Litecoin – на 3,1%, до 73,6 долара.

Новини
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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 180,1 млрд доларів, Ethereum – до 23,3 млрд доларів, Ripple – до 12,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд доларів, а Litecoin – до 4,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 180 млрд доларів

Капіталізація біткоїна впала до 180 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалюта біткойн
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