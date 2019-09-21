Біткоїн впав до психологічної позначки: ринок криптовалют відреагував обвалом

Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 21 вересня, впала на 1,7%, до позначки в 10 тисяч доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,1-3,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема курс Ethereum опустився на 1,1%, до 216,6 долара; Ripple – на 1,1%, до 0,29 долара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 312,7 долара; Litecoin – на 3,1%, до 73,6 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 180,1 млрд доларів, Ethereum – до 23,3 млрд доларів, Ripple – до 12,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд доларів, а Litecoin – до 4,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 180 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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