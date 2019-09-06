Біткоїн різко подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 6 вересня, зросла на 2,5%, до позначки 10 861 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,1-1,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 1,4%, до 176,1 долара; Ripple – на 0,1%, до 0,25 долара; Bitcoin Саsh – на 0,9%, до 295,8 долара; Litecoin – на 1,6%, до 67,5 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 192,6 млрд доларів, Ethereum – до 18,9 млрд доларів, Ripple – до 11,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,3 млрд доларів, а Litecoin – до 4,2 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна пробила позначку 190 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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