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20 березня • оновлено в 12:14
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Біткоїн раптово подорожчав більше, ніж на тисячу доларів: скільки коштує BTC

1.3т
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Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) у п'ятницю, 20 березня, виріс в ціні, сягнувши психологічної позначки у $6500, напередодні він торгувався у середньому по $5300.

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоїн подорожчав на 20,88% і зараз знаходиться на рівні $6540. При цьому інші криптовалюти торгуються слідом за ним також у позитивному тренді.

Ціна на Ethereum підскочила на 22,32% і зараз знаходиться на позначці в $145. XRP виріс на 13,85% і торгується на рівні $0,16. Bitcoin Cash піднявся на 28,41%, монета знаходиться на позначці $235. Bitcoin SV в плюсі на 39,41% і оцінюється у $170.

Біткоїн раптово подорожчав більше, ніж на тисячу доларів: скільки коштує BTC

Капіталізація ринку криптовалют на даний момент становить 184 мільярди доларів. На частку біткоїна доводиться 64,9% всього ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власник Galaxy Digital мільярдер Майк Новограц заявив, що у недавньому падінні курсу біткоїну винні трейдери, які торгували з використанням кредитного плеча.

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Тема
Криптовалюти
Теги
ринок біткойн
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