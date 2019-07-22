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Біткоїн помітно подешевшав і обвалив ринок криптовалют

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Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 22 липня, впала на 1,5%, до позначки в 10 516 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,7-3,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,4%, до 221,7 долара; Ripple – на 1,7%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 3,6%, до 314,6 долара; Litecoin – на 3,5%, до 96,1 долара.

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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 187,4 млрд доларів, Ethereum – до 23,7 млрд доларів, Ripple – до 13,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд доларів, а Litecoin – до 6,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоіни впала до 187,4 млрд доларів

Капіталізація біткоіни впала до 187,4 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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