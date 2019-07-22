Біткоїн помітно подешевшав і обвалив ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 22 липня, впала на 1,5%, до позначки в 10 516 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,7-3,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,4%, до 221,7 долара; Ripple – на 1,7%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 3,6%, до 314,6 долара; Litecoin – на 3,5%, до 96,1 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 187,4 млрд доларів, Ethereum – до 23,7 млрд доларів, Ripple – до 13,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд доларів, а Litecoin – до 6,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоіни впала до 187,4 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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