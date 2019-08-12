Біткоїн подорожчав: криптовалютний ринок відреагував помітним зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 12 серпня, зросла на 0,5%, до позначки в 11 400 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-5,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 1,6%, до 213,3 долара; Ripple – на 0,6%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 5,1%, до 334,6 долара; Litecoin – на 0,8%, до 87,1 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 203,7 млрд доларів, Ethereum – до 22,9 млрд доларів, Ripple – до 12,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 6 млрд доларів, а Litecoin – до 5,5 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 203,7 млрд доларів

Нагадаємо, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням.

Вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на 2 млрд – до 210 млрд доларів.

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