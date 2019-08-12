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Біткоїн подорожчав: криптовалютний ринок відреагував помітним зростанням

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Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 12 серпня, зросла на 0,5%, до позначки в 11 400 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-5,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 1,6%, до 213,3 долара; Ripple – на 0,6%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 5,1%, до 334,6 долара; Litecoin – на 0,8%, до 87,1 долара.

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Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 203,7 млрд доларів, Ethereum – до 22,9 млрд доларів, Ripple – до 12,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 6 млрд доларів, а Litecoin – до 5,5 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 203,7 млрд доларів

Капіталізація біткоїна зросла до 203,7 млрд доларів

Нагадаємо, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням.

Вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на 2 млрд – до 210 млрд доларів.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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