Біткоїн подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна у середу, 6 листопада, зросла на 0,7%, до позначки в 9 380 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,2-2,9%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 2,1%, до 190,6 долара; Ripple – на 0,2%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 2,9%, до 232,4 долара; Litecoin – на 0,6%, до 63,2 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 169,2 млрд доларів, Ethereum – до 20,7 млрд доларів, Ripple – до 13,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,4 млрд доларів, а Litecoin – до 4,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 169,2 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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