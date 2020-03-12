Біткоїн обвалився на 20% через паніку навколо коронавірусу

Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 12 березня, впала на 23% до 6 025 доларів. Це трапилося на тлі поширення коронавірусу COVID-2019.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 26,7-33,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 31,1%, до 135,9 долара; Ripple – на 26,7%, до 0,15 долара; Bitcoin Саsh – на 33,2%, до 177,1; Litecoin – на 30,2%, до 33,8 долара.

У результаті капіталізація біткоїна впала до 110,1 млрд доларів, Ethereum – до 14,9 млрд доларів, Ripple – до 6,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,2 млрд доларів, а Litecoin – до 2,3 млрд доларів.

Курс біткоїна

Найбільш ліквідні криптовалюти обвалилися після заборони на в'їзд в США для європейців.

Американський президент Дональд Трамп закрив на 30 днів в'їзд для громадян входять до Шенгенської зони країн через поширення коронавируса.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 110 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавірусу. Він буде діяти з 12 березня до 3 квітня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!