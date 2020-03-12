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12 березня • оновлено в 14:30
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Біткоїн обвалився на 20% через паніку навколо коронавірусу

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Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 12 березня, впала на 23% до 6 025 доларів. Це трапилося на тлі поширення коронавірусу COVID-2019.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 26,7-33,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 31,1%, до 135,9 долара; Ripple – на 26,7%, до 0,15 долара; Bitcoin Саsh – на 33,2%, до 177,1; Litecoin – на 30,2%, до 33,8 долара.

У результаті капіталізація біткоїна впала до 110,1 млрд доларів, Ethereum – до 14,9 млрд доларів, Ripple – до 6,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,2 млрд доларів, а Litecoin – до 2,3 млрд доларів.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Найбільш ліквідні криптовалюти обвалилися після заборони на в'їзд в США для європейців.

Американський президент Дональд Трамп закрив на 30 днів в'їзд для громадян входять до Шенгенської зони країн через поширення коронавируса.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 110 млрд доларів

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 110 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Криптовалюти Коронавірус
Місце
Україна
Тег
біткойн
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Гоша Злой
Гоша Злой
украинские чиновники, держащие наворованное в криптовалюте, нервно чешут репу... усе пропало!
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