Біткоїн обрушиться, а бульбашка майже здулась: аналітик назвав максимальний курс

Біткоїну в найближчій перспективі серйозного прориву чекати не варто — потенціал зростання обмежений рівнем $5000. А ось ефект спаду може виявитися набагато сильніше, цілком ймовірно спостерігати $3000 і навіть $2000.

Про це з посиланням на менеджера з розвитку торговельної інфраструктури Zichain Данило Яковлєв повідомляє видання Вitcryptonews. За останні 3 місяці кріптоіндустрія радикально не трансформувалася, але кількість негативних факторів збільшилася: тривожна ситуація зі стейблкоіном Tether, відкладений запуск платформи Bakkt і перенесення SEC дедлайну за рішенням про запуск ETF на біткоіни. У цьому контексті передноворічний ралі виглядає не зовсім обгрунтованим.

курс біткоїну pixabay

Ринок рано чи пізно досягне своєї зрілості, і галузь продовжить стабільний і поступальний розвиток. При довгостроковому інвестуванні, поточні рівні ціни біткоїну можна сприймати як одні з найбільш підходящих для входу, тому що кріптовалютний міхур майже повністю здувся, а потенціал технології залишився як і раніше величезним.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне $ 250 тис. До 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.