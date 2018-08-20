Понад 50 тис. тонн: Україна наростила поставки меду до Євросоюзу

Україна посідає п'яте місце у світі за обсягами виробництва меду і є лідером з експорту до країн Європейського союзу.

Як повідомила прес-служба віце-прем'єра з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе у Facebook, в Україні виробляють 70% меду, який поставляється до 35 країн світу.

"Наша країна виробляє понад 100 тис. тонн на рік, тобто 6% світового меду. Сьогодні в Україні налічується близько 400 тис. бджолярів, на яких припадає чотири мільйони вуликів", - написала вона.

Також зазначили, що основними виробниками меду в Україні є Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська області.

Найбільше його купують США, Німеччина, Польща та Франція. Віце-прем'єр уточнила, що у минулому році в ЄС було поставлено понад 50 тис. тонн меду (з них понад 5 тис. тонн за безмитною квотою).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за підсумками першого півріччя зафіксоване зростання експорту. Зокрема найбільшу нішу в ньому займає торгівля з Європейським Союзом.

За даними прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, загальний товарний експорт зріс на 12,7%, надання послуг на 5,7%, а експорт товарів і послуг лише в країни ЄС збільшився на 35%.