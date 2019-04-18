Білорусь і Казахстан "кинули" Путіна на гроші через Крим: що сталося

Білорусь і Казахстан відмовляються від закупівлі товарів із маркуванням "Зроблено в Криму", пояснюючи це складною геополітичною ситуацією.

Про це заявив в інтерв'ю "РИА Новости" глава Торгово-промислової палати Росії Сергій Катирін напередодні Ялтинського міжнародного економічного форуму. "Є проблема виходу на ринки збуту кримських товаровиробників, у тому числі на експорт. У світлі нестабільної політичної ситуації в багатьох місцях насторожено ставляться до реалізації продукції з маркуванням "Зроблено в Криму", зокрема, Казахстан і Білорусь відмовляються від закупівлі таких товарів", — сказав він.

Відзначається, що основні програми АТ "Російський експортний центр" (підтримка просування товарів на зовнішні ринки) в Криму не реалізуються. Підприємства через це реєструються в інших регіонах.

Анексія Криму

Правда, у самому центрі все активно заперечують: мовляв, до фінансових і нефінансових заходів підтримки РЕЦ мають рівнозначний доступ усі компанії РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська з санкціями.

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