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Білорусь і Казахстан "кинули" Путіна на гроші через Крим: що сталося

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Білорусь і Казахстан відмовляються від закупівлі товарів із маркуванням "Зроблено в Криму", пояснюючи це складною геополітичною ситуацією.

Про це заявив в інтерв'ю "РИА Новости" глава Торгово-промислової палати Росії Сергій Катирін напередодні Ялтинського міжнародного економічного форуму. "Є проблема виходу на ринки збуту кримських товаровиробників, у тому числі на експорт. У світлі нестабільної політичної ситуації в багатьох місцях насторожено ставляться до реалізації продукції з маркуванням "Зроблено в Криму", зокрема, Казахстан і Білорусь відмовляються від закупівлі таких товарів", — сказав він.

Відзначається, що основні програми АТ "Російський експортний центр" (підтримка просування товарів на зовнішні ринки) в Криму не реалізуються. Підприємства через це реєструються в інших регіонах.

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Анексія Криму

Анексія Криму

Правда, у самому центрі все активно заперечують: мовляв, до фінансових і нефінансових заходів підтримки РЕЦ мають рівнозначний доступ усі компанії РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська з санкціями.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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М Олег
М Олег
Самое главное чтобы РФ их не кинула)))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вчера МВФ...дал ...))))Эквадору...10 млрд...А вы...не можете выклянчить...500 миллионов....Страна недоразвитых и убогих...
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Putin Serjio
Putin Serjio
Тут весь ЕС хохлов кинул с Северным потоком 2..
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