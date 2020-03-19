Бідність і злидні в СРСР: блогер назвав справжню причину

В СРСР була вкрай неефективна економіка, тож всі радянські економічні успіхи існували лиша на папері та в програмі "Время".

Насправді ж у магазинах був дефіцит, а на підприємствах і в колгоспах були безлад і пияцтво. При чому це визнають навіть "фанати СРСР", йдеться в публікації блогера Максима Мировича.

Бідність в СРСР

Головна причина неефективності радянської економіки – людина не була зацікавленою в результатах власної праці. Це стосується взагалі всіх ступенів економічної діяльності в СРСР. Міністр промисловості був зацікавлений лише в тому, щоб догодити "партійному начальству", директор заводу (якому завод не належав) дбав лише про "план", а не про якість продукції і репутації, а Вася-слюсар міг випивати половину робочого дня – зарплату йому і так платили.

"Суть радянської економіки добре описав Венедикт Єрофєєв в поемі "Москва-Петушки": "Ми їм раз на місяць соцзобов'язання – вони нам двічі на місяць зарплату". "Робота" бригади при цьому полягала в тому, що вони то викопували, то закопували кабель – отримуючи за це гроші і випиваючи на робочому місці", – написав Мирович.

Тотальна бідність і злидні

Блогер задається питанням – який же результат був у всього цього, на чому базувався СРСР? Можливо, тотальна зрівнялівка, демагогія і пропаганда, незмінна влада, військові авантюри, алкоголізація і неефективна економіка все ж привели до того, що радянські громадяни жили заможно?

"Зрозуміло ні – підсумок був рівно таким, яким він тільки й міг бути – люди в СРСР жили погано й бідно, і виражалося це в конкретному числовому вимірі – радянський інженер чи робітник міг купити набагато менше за всього, ніж робочий в якій-небудь Франції, Італії або США, і при цьому мав "бонуси" у вигляді закритих кордонів, репресій і пропаганди, а частина його грошей йшла на військові авантюри незмінної влади", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

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