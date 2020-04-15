Беззаконня: військові РФ влаштували полювання за землею жителів Криму

В анексованому Росією Криму спалахнув скандал із захопленням землі з боку Чорноморського флоту РФ, внаслідок чого місцеві жителі навіть створили відповідну петицію, вимагаючи від окупантів припинити свавілля.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

"Ми вимагаємо зупинити безперервне захоплення землі простих людей і бізнесменів, які мають на руках усі документи, що підтверджують їхнє право володіння землею. Ми вимагаємо скасувати розпорядження уряду Севастополя від 20 березня 2015 року №195-РП! Ми вимагаємо дотримати слова, даного севастопольцям і кримчанам у 2014 році, і зробити так, щоб справді ніхто нічого не втратив. Ми вимагаємо припинити напад флоту на мирних жителів міста Севастополя. Ми будемо боротися за свою землю до кінця! Підпишіть і поділіться петицією!" – поширюють у соцмережах кримчани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура Криму направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові докази злочинів Росії на анексованому півострові.

Раніше Європейський Союз поставив Росію на місце через анексію Криму. Там заявили, що призов жителів півострова в армію РФ порушує міжнародне гуманітарне право.

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