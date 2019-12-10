У Росії назвали нову дату переговорів із Україною щодо газу

"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу.

Зустріч відбуватиметься у двосторонньому форматі, заявив голова російської компанії Олексій Міллер. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Продовжимо переговори з українською стороною у двосторонньому форматі протягом найближчих днів", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори зі "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.