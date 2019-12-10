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10 грудня • оновлено в 15:10
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У Росії назвали нову дату переговорів із Україною щодо газу

2.3т
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"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу.

Зустріч відбуватиметься у двосторонньому форматі, заявив голова російської компанії Олексій Міллер. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Продовжимо переговори з українською стороною у двосторонньому форматі протягом найближчих днів", – наголосив він.

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"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу

"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори зі "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Газпром
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фил филька
фил филька
кроварый агрессор, ты убиваешь нас! дай за это хазу!))))
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4
1
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
И переговоры в Париже наверняка не последнюю очередь сыграли в этом решении. Это к вопросу о том, надо ли договариваться.
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lykin vasa
lykin vasa
да не хера России там переговаривать,не нужен транзит,и поставки тоже не нужны....выяснили вопрос
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