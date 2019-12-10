У Росії назвали нову дату переговорів із Україною щодо газу

"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу.
Зустріч відбуватиметься у двосторонньому форматі, заявив голова російської компанії Олексій Міллер. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Продовжимо переговори з українською стороною у двосторонньому форматі протягом найближчих днів", – наголосив він.
"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори зі "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.
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