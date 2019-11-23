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23 листопада • оновлено в 18:46
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Без участі чиновників: в Україні запустять унікальну послугу для забудовників

1.2т
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В Україні в грудні планують презентувати "Електронний кабінет забудовника".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, за допомогою нового сервісу кожна компанія зможе надати всі необхідні для початку будівельних робіт документи і отримати відповідну ліцензію.

"Також ми в грудні представляємо важливий проект – кабінет забудовника. Якщо людина хоче щось побудувати, вона зможе подати документи і сповістити державу про початок будівництва без участі жодного чиновника. Таких послуг у світі не дуже багато, а ми починаємо їх введення", – сказав Федоров.

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Він також висловив надію, що вже через 3-5 років всі державні послуги будуть надаватися на єдиному порталі.

В Україні з'явиться електронний кабінет забудовника

В Україні з'явиться електронний кабінет забудовника

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля. Інновація буде доступна в мобільному додатку "Дія".

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Михайло Федоров
Місце
Україна
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