Без премій і 50% окладу: "Нафтогаз" зважився на серйозні поступки Кабміну через Коболєва

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії.
Відповідне рішення наглядова рада національної акціонерної компанії ухвалила одноголосно, повідомляє "Економічна правда".
Зокрема, йдеться про продовження терміну повноважень Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу" мінімум на один рік – до 22 березня 2020 року.
При цьому його рівень заробітної плати складе 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
У разі поновлення на посаді Коболєв також не отримуватиме щомісячні та квартальні премії. Він зможе розраховувати лише на щорічну премію за певних умов.
"Премія за результатами роботи за рік буде виплачуватися тільки за умови, що буде виконаний ряд ключових показників виконання, першим і найважливішим з яких є створення до 1 січня 2020 року оператора ГТС, готового до сертифікації, а другим – нарощування видобутку газу протягом року" , – резюмували в "Нафтогазі".
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій через перемогу у Стокгольмському арбітражному суді над російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.
Зазначалося, що першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перегином", проте пізніше у наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.
У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт з Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
В результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".
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