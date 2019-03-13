Без премій і 50% окладу: "Нафтогаз" зважився на серйозні поступки Кабміну через Коболєва

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії.

Відповідне рішення наглядова рада національної акціонерної компанії ухвалила одноголосно, повідомляє "Економічна правда".

Зокрема, йдеться про продовження терміну повноважень Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу" мінімум на один рік – до 22 березня 2020 року.

При цьому його рівень заробітної плати складе 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.

У разі поновлення на посаді Коболєв також не отримуватиме щомісячні та квартальні премії. Він зможе розраховувати лише на щорічну премію за певних умов.

"Премія за результатами роботи за рік буде виплачуватися тільки за умови, що буде виконаний ряд ключових показників виконання, першим і найважливішим з яких є створення до 1 січня 2020 року оператора ГТС, готового до сертифікації, а другим – нарощування видобутку газу протягом року" , – резюмували в "Нафтогазі".

Facebook Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал