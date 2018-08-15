Без податку і зі знижками: в Україні ввели нові правила для аліментів

Українців позбавили від сплати податків з аліментів. Відповідні нововведення закріпили у змінах до Податкового кодексу, що діють з 28 липня.

"Змінами передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються аліменти, зокрема аліменти, що виплачуються нерезидентом", - повідомила прес-служба Державної фіскальної служби у Київській області.

Також нові правила передбачають, що до переліку включених до податкової знижки витрат, зокрема, відносяться кошти, сплачені на користь державних установ дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.

"Раніше таке право надавалося лише за послуги, сплачені на користь вітчизняних закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти", - зазначили у ДФС.

Право на податкову знижку мають виключно члени сім'ї першого ступеня споріднення - чоловік, дружина, діти і батьки.

"Відповідно, якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може звернутися до фіскальної служби для отримання податкової знижки. Для цього після закінчення податкового року необхідно подати до 31 грудня року, що йде за звітним, декларацію, в якій вказати суму отриманих доходів і суму коштів, сплачених на освітні послуги. Після проведення перерахунків протягом 60 днів платнику повернуть гроші", - пояснили у відомстві.

Податкова знижка нараховується на доходи, отримані у вигляді заробітної плати, при цьому сума знижки не повинна перевищувати розмір зарплати, яку людина отримала протягом року.

Підтвердити отримані освітні послуги покликаний договір, який платник укладає з навчальним закладом. Сам договір і розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник зобов'язаний зберігати протягом трьох років.

Перелік вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначені відповідними законами України.

Зазначені зміни діятимуть для отримання податкової знижки за 2018 рік. Відповідно, громадяни повинні подати декларацію про отримані доходи з 1 січня по 31 грудня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня в Україні посилили покарання за несплату аліментів. Тим, хто ігнорував виконання батьківських обов'язків більше року, загрожують штрафи від 20 до 50% від суми боргу, їхні банківські рахунки заарештують.

Дивіться відео на тему