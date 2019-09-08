"Без одноруких бандитів": ексгенпрокурор пояснив, як легалізувати казино в Україні

У разі легалізації грального бізнесу в Україні всі казино мають бути державними.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун, коментуючи відповідну ініціативу президента Володимира Зеленського.

"Що стосується грального бізнесу – я вважаю, що казино та гральні будинки мають бути тільки в обласних центрах, повинні мати статус державних, не можуть належати приватним особам. Жодних "одноруких бандитів" там не має бути. Повинні бути цивілізовані правила", – заявив Піскун.

"Людина, яка прийшла туди, повинна перевірятися, чи є в неї гроші, чи повнолітня вона, чи є у неї можливість програти, що вона може програти. Якщо вона "заклала своє життя", то їй не можна давати грати... Є фейс-контроль і можливість побачити, хто і скільки купує фішок. Потім за людиною треба стежити в середині цієї будівлі", – додав він.

За словами ексгенпрокурора, Україні необхідно вивчати світову практику роботи казино.

"Думаю, вони можуть бути в обласних центрах, у дорогих п'ятизіркових готелях, але 80% прибутку вони повинні віддавати державі", – заявив він.

При цьому Піскун підкреслив, що про зали гральних автоматів у будівлях житлових будинків "не може бути й мови".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський дав три місяці Кабінету міністрів на легалізацію гральних закладів.

Будучи ще кандидатом у президенти Зеленський розповів, що готовий створити в Україні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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