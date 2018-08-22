Без Москви впораємося: Україна показала, як обходиться без російського газу

Україна у четвер, 23 серпня, подолає позначку в 1000 днів без імпорту газу з Російської Федерації.

"Символічно. Напередодні Дня Незалежності - сьогодні опівночі - перетнемо позначку в 1000 днів, як ми імпортуємо газ тільки з західного кордону", - написав радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський у Facebook.

За його словами, якби "Укртрансгаз" не запустив відповідний лічильник, то круглу дату можна було б пропустити.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що Російська Федерація та її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність з видобутку газу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Держгеонадрах заявили про намір виставити на аукціон 169 ділянок надр корисних копалин.