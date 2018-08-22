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Без Москви впораємося: Україна показала, як обходиться без російського газу

1.5тЧитати новину російською

Україна у четвер, 23 серпня, подолає позначку в 1000 днів без імпорту газу з Російської Федерації.

"Символічно. Напередодні Дня Незалежності - сьогодні опівночі - перетнемо позначку в 1000 днів, як ми імпортуємо газ тільки з західного кордону", - написав радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський у Facebook.

За його словами, якби "Укртрансгаз" не запустив відповідний лічильник, то круглу дату можна було б пропустити.

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Газ із Росії буде не потрібен: Україна зробила важливий крок до енергонезалежності

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що Російська Федерація та її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність з видобутку газу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Держгеонадрах заявили про намір виставити на аукціон 169 ділянок надр корисних копалин.

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ринок газуВидобування газуЦіна на газПоставки газу в Україну
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
следует помнить что покупая газ в ЕС Украина все равно финансирует Россию. потому что часть денег за ревесный газ достаются России. да, конечно, есть понты про "энергетическую независимость", однако денежки то вот они!
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Гость
Гость
100 дней фрисенцофф ))))), Омерига с нами, запад нам допожид ))))
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Иван Иван
Иван Иван
Стоп, а с западной границы чей мы газ импортируем? не российский случайно.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Gordon Yury, это кем надо быть, чтобы все это время в это верить. А давление в трубе вам кто поддерживает, чтобы газ от этой мифической страны к потребителю дошел?!
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