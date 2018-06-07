Без грошей МВФ: стало відомо, чи зможе Україна розплатитися з кредиторами

У України є гроші на виплату нинішнього боргу, і країна до кінця року зможе собі дозволити віддати 3 млрд доларів кредиторам.

"Від цієї виплати нічого кардинально в нашій економіці не зміниться. Більше того, ці гроші вже закладені у бюджеті. Нові транші МВФ йшли здебільшого у золотовалютні резерви Нацбанку. І максимум, що може статись - це зменшаться чисті резерви НБУ", - пише член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран в блозіOBOZREVATEL.

Однак виплати в 2019 році році в розмірі 7 млрд доларів, за його словами, Україна потягнути не зможе

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"Потрібна буде нова програма із МВФ. Скоріш за все, мова буде йти про підписання нової програми "стенд бай", але її обсяги будуть менші за попередні приблизно на 10-11 млрд доларів. Нова програма - це нові умови співпраці МВФ і України", - заявив Шапран.

Член Українського товариства фінансових аналітиків зазначає, що тепер все залежить від політиків.

"МВФ для нас відкритий і готовий допомагати, але на своїх умовах. Не впевнений, що наш політикум розуміє рівень відповідальності, але в нього дуже загострене почуття самозбереження. Як тільки в двері постукає криза - вони починають шевелитись. Не треба боятись позик, всі країни позичають. Просто ми дійшли до того, що позичаємо під 8-10%, у МВФ під 3-4%, а розвинуті країни позичають під 0,1%", - резюмував Шапран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожено.

Навесні 2015 роки її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).