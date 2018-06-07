Без грошей МВФ: стало відомо, чи зможе Україна розплатитися з кредиторами

У України є гроші на виплату нинішнього боргу, і країна до кінця року зможе собі дозволити віддати 3 млрд доларів кредиторам.
"Від цієї виплати нічого кардинально в нашій економіці не зміниться. Більше того, ці гроші вже закладені у бюджеті. Нові транші МВФ йшли здебільшого у золотовалютні резерви Нацбанку. І максимум, що може статись - це зменшаться чисті резерви НБУ", - пише член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран в блозіOBOZREVATEL.
Однак виплати в 2019 році році в розмірі 7 млрд доларів, за його словами, Україна потягнути не зможе
"Потрібна буде нова програма із МВФ. Скоріш за все, мова буде йти про підписання нової програми "стенд бай", але її обсяги будуть менші за попередні приблизно на 10-11 млрд доларів. Нова програма - це нові умови співпраці МВФ і України", - заявив Шапран.
Член Українського товариства фінансових аналітиків зазначає, що тепер все залежить від політиків.
"МВФ для нас відкритий і готовий допомагати, але на своїх умовах. Не впевнений, що наш політикум розуміє рівень відповідальності, але в нього дуже загострене почуття самозбереження. Як тільки в двері постукає криза - вони починають шевелитись. Не треба боятись позик, всі країни позичають. Просто ми дійшли до того, що позичаємо під 8-10%, у МВФ під 3-4%, а розвинуті країни позичають під 0,1%", - резюмував Шапран.
Як повідомляв OBOZREVATEL, програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожено.
Навесні 2015 роки її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).
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