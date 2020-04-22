В Україні через 1-2 місяці почне знижуватися вартість бензину на заправках через обвал цін на нафту на світових ринках.

За даними "Консалтингової групи А-95", з початку карантину ціна на найпопулярніший бензин знизилася в середньому на 2,8 грн.

Відзначається, що в цьому місяці істотного зниження цін на АЗС чекати не варто.

"Для того, щоб утримувати бізнес, необхідно заробляти більше на меншій кількості проданих літрів. Тобто зараз ми ще бачимо потенціал зниження 2 гривні на літр, але зниження воно залежить від того, як буде протікати карантин", – вважає експерт Сергій Куюн.

Зараз найвищі ціни серед мереж АЗС залишилися на заправках "ОККО": А-95 коштує від 25,99 до 26,99 грн/л, літр А-92 коштуватиме 24,99 грн, в таку ж ціну і літр дизпалива.

В Україні ціна на бензин знизиться

Така ж ситуація і на заправках мережі WOG: А-95 - від 25,99 до 26,99 грн/л, А-92 і дизель по 24,99 грн.

Мережа Amic: А-95 від 24,49 до 25,49 за літр, А-92 і дизель коштуватимуть по 23,49 за літр. Мережа КЛО: А-95 від 23,99 до 26, 59 грн/л, по А-92 - 22,49 за літр, при цьому дизель коштуватиме від 21,99 до 25,59 грн/л.

Найнижча вартість бензину залишається на заправках мережі БРСМ-Нафта. Тут ціна опустилася до 20 гривень на літр. Найдорожчий А-95 обійдеться в 21,49 грн/л, А-92 – 18,99 грн/л. При цьому дизпаливо від 19,99 до 20,99 грн/л.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни на нафту досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася нижче $19 за барель.

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