"Багато хто був би щасливим": міністр фінансів розповів, чи буде йти у відставку

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що не писав і не збирається писати заяву про відставку.

"Я ніколи такого не казав і навіть на Кабміні, коли у нас була розмова з прем’єром, я сказав: "Подавайте мене у відставку якщо не підтримуєте мене. Сам я заяву писати не буду", - повідомив він в інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Данилюка, багато хто був би щасливим, якби він пішов у відставку. У той же час він зазначив, що в списку осіб, зацікавлених в його відставці, немає прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Думаю, що він насправді менше всіх зацікавлений у цьому. Але зацікавлених, дійсно, багато. Вони є у кожній сфері, яку ми розчистили від корупції, від впливу власних інтересів", - резюмував міністр фінансів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада може звільнити Данилюка вже на цьому тижні . Проект подання про звільнення міністра фінансів на закритій частині засідання Кабміну нібито вніс Гройсман.