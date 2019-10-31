В Україні масово відмовляються приймати нові 1000 грн: у чому справа

Українці, які отримали перші банкноти у 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках впізнають нову купюру і приймають для платежів.

"У віддалених банківських відділеннях нову тисячу бачили вперше, і дивилися на неї з побоюванням. Її не пропускав апарат, який розпізнає фальшивки. Все тому, що техніки досі не доїхали в усі банківські точки і не переналаштували техніку. Тому вона не "впізнає" тисячу", – повідомив фінансовий аналітик Василь Невмержицький у коментарі "Страна.ua".

"Більш того, у відділенні навіть каталогів для неї немає. Не висять оголошення з детальним описом нових грошей. Касири бачили їх тільки по телевізору, і не проінструктовані", – додав він.

За словами експертів, сховище Національного банку України вже почало відвантаження нової банкноти.

Однак поки її розвозять під поточні замовлення банків, які замовили відповідний номінал, і переважно по відділеннях в Києві.

Очікується, що в інші регіони нові 1000 гривень потраплять лише на наступному тижні.

"Співробітникам банків, магазинів і інших торгово-сервісних підприємств потрібен час щоб перебудуватися. На мою думку, цей процес займе кілька місяців", – резюмував заступник голови "Ощадбанку" Антон Тютюн.

Купюру не пропускає апарат, який розпізнає фальшивки

Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 25 жовтня, Національний банк України ввів у обіг нову банкноту найвищого номіналу – 1000 гривень зразка 2019 року.

Водночас в Україні з обігу вивели копійки номіналом одна, дві і п'ять копійок.

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