Автогаз в Україні продовжив круто дешевшати: що трапилося

Ціни на скраплений газ на українських АЗС продовжують стрімко знижуватися.

"Ціни (на автогаз. – Ред.) дійсно увійшли в піке. У регіонах вони вже нижче за 11 гривень, десь навіть нижче за 10,5 грн", – повідомив у ефірі ObozTV експерт ринку скрапленого газу, заступник директора "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.

За словами експерта, наявна ситуація обумовлена цілим комплексом факторів. Один із них – незначне світове зниження цін на скраплений газ.

Але головна причина – це великий надлишок скрапленого газу на ринку.

"У липні (в Україну. – Ред.) було завезено рекордний обсяг за всю історію. Тобто маємо надлишок, який "тисне" ці ціни вниз. І тисне їх набагато швидше, ніж вони б знижувалися при збалансованому ринку", – пояснив Куюн.

Експерт нагадав, що найбільшими постачальниками скрапленого газу в Україну, крім вітчизняного виробника, залишаються Росія, Казахстан і Білорусь.

На його думку, Україна може повністю відмовитися від російських поставок, але тоді варто замінити і поставки з Білорусі та Казахстану, які є союзниками РФ.

"У нас достатній обсяг альтернативи (російському СПГ. – Ред), але не завжди є можливість цим обсягом скористатися. Через інфраструктурні обмеження. Бо реальна альтернатива – це морські поставки. А портова інфраструктура та припортові перевезення в Україні не дають нам поки можливості транспортувати весь необхідний обсяг", – зазначив Куюн.

Ціни на автогаз в Україні падають із червня ukravtonomgaz.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські АЗС за останній місяць знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні. В результаті на початку серпня заправити повний бак на 48 літрів бензином А-95 обійдеться на 64 гривні дешевше, ніж місяць тому.

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