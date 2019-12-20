Аваков і Зеленський наказали закрити всі гральні зали: OBOZREVATEL знайшов порушників

В Україні не до кінця був виконаний наказ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про закриття всіх гральних закладів країни до 16.00 п'ятниці, 20 грудня.

OBOZREVATEL провів власне розслідування і з'ясував, що, наприклад, у Києві, все ж знайшлися порушники (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, станом на 16:40 один із трьох закладів, в які спробувала зайти кореспондент ObozTV, виявився відкритим.

У двох інших діяльність, яка опинилася під забороною, припинили.

У Україні заборонили гральні зали: OBOZREVATEL знайшов порушників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриває всі гральні зали через провальне голосування у Верховній Раді за легалізацію грального бізнесу.

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