Атака на Верланова і Нефьодова: соціолог розкрив сенс провокацій

Атака на главу податкової Сергія Верланова і главу митниці Максима Нефьодова з боку колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського носить провокаційний характер з метою поставити на їх місця "потрібних" людей.

Про це у середу, 1 квітня, написав професор соціології Павло Кутуєв, коментуючи відповідну публікацію в ЗМІ.

"Такі дії екс-міністра можна пояснити тільки спробою авторів злочинних схем (незаконне відшкодування ПДВ, ухилення від оподаткування підакцизної продукції, контрабанда) позбутися керівників, які діяли ефективно, прозоро і вели реальну боротьбу з корупцією", - підкреслив експерт.

Кутуєв також зазначив позицію глави уряду Дениса Шмигаль з цього питання. За його словами, прем'єр не повівся на провокацію і постарався захистити Верланова і Нефьодова.

"Дуже символічно, що рекордно коротка каденція Уманського в кріслі міністра фінансів миттєво завершилася, коли стало зрозуміло, що в умовах кризи і викликів пандемії міністерська посада, крім інтриг і захисту "схематозніків", ще й вимагає реальної роботи в інтересах країни", - додав соціолог.

Кутуєв також повідомив, що Верланов продемонстрував як в стислі терміни "можна різко зменшити податковий схематоз, особливо це стосується махінацій з ПДВ". "Більш того, голова податкової довів, що здатний виводити гроші з тіні до бюджету навіть в умовах кризи", - написав професор соціології.

Він також вважає, що український бізнес повинен самоорганізуватися і звернутися до керівництва держави з вимогою продовжити реформи податкової і митниці, а також виключити відсторонення від посад дієздатних державних управлінців - Верланова і Нефедова - які були призначені у результаті відкритих конкурсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в понеділок, 30 березня, відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського. Але призначити замість нього Сергія Марченка, кандидатура якого була узгоджена попередньо, не змогла – не вистачило голосів.

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