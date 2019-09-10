Apple презентує новий iPhonе та розумний годинник: всі деталі щорічної презентації

У вівторок, 10 вересня, у Театрі Стіва Джобса у Купертіно (Каліфорнія) відбудеться щорічна презентація продукції Apple.

Як повідомляють представники компанії, на заході, який відбувається щороку і привертає увагу всього світу, традиційно мають презентувати новий iPhone XI, довгоочікувану iOS 13, Apple Watch та інші новинки.

Пряму трансляцію презентації в Україні можна буде подивитися о 20:00 на офіційному YouTube каналі компанії. OBOZREVATEL проводитиме для своїх читачів текстову трансляцію події і повідомить про важливі новинки.

Сьогодні будуть презентовані:

три нових iPhone

оновлена версія iOS 13

Apple Watch 5

Офіційні назви пристроїв поки залишаються таємницею, оскільки в компанії не заведено розголошувати інформацію щодо основних характеристик і найменувань нових пристроїв. Але при цьому у мережі є багато "зливів", щоби скласти враження про нові моделі. Швидше за все, вони отримають додаткові об'єктиви, що позитивно відіб'ється на якості фото і відео.

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

За даними інсайдерів, зовнішній вигляд Apple Watch 5 не повинен надто відрізнятися від свого попередника, а всі нововведення стосуватимуться "начинки".

Можливий вигляд нового Apple Watch 5

Також у Купертіно мають презентувати фінальну версію iOS 13 з оновленим інтерфейсом і великою кількістю додаткових функцій. На офіційному сайті компанії вже надана інформація щодо пробного тестування операційної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інсайдери злили у мережу ціни майбутніх новинок Apple.

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