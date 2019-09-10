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10 вересня • оновлено в 22:44
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Apple презентує новий iPhonе та розумний годинник: всі деталі щорічної презентації

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У вівторок, 10 вересня, у Театрі Стіва Джобса у Купертіно (Каліфорнія) відбудеться щорічна презентація продукції Apple.

Як повідомляють представники компанії, на заході, який відбувається щороку і привертає увагу всього світу, традиційно мають презентувати новий iPhone XI, довгоочікувану iOS 13, Apple Watch та інші новинки.

Пряму трансляцію презентації в Україні можна буде подивитися о 20:00 на офіційному YouTube каналі компанії. OBOZREVATEL проводитиме для своїх читачів текстову трансляцію події і повідомить про важливі новинки.

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Сьогодні будуть презентовані:

  • три нових iPhone

  • оновлена версія iOS 13

  • Apple Watch 5

Офіційні назви пристроїв поки залишаються таємницею, оскільки в компанії не заведено розголошувати інформацію щодо основних характеристик і найменувань нових пристроїв. Але при цьому у мережі є багато "зливів", щоби скласти враження про нові моделі. Швидше за все, вони отримають додаткові об'єктиви, що позитивно відіб'ється на якості фото і відео.

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

Можливий вигляд нового iPhone

За даними інсайдерів, зовнішній вигляд Apple Watch 5 не повинен надто відрізнятися від свого попередника, а всі нововведення стосуватимуться "начинки".

Можливий вигляд нового Apple Watch 5

Можливий вигляд нового Apple Watch 5

Також у Купертіно мають презентувати фінальну версію iOS 13 з оновленим інтерфейсом і великою кількістю додаткових функцій. На офіційному сайті компанії вже надана інформація щодо пробного тестування операційної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інсайдери злили у мережу ціни майбутніх новинок Apple.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Презентація Apple" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Презентація Apple
Місце
США
Теги
iPhone Apple
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