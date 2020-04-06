Apple почала випуск захисних масок від Covid-19: у мережі показали "концепт"

Американська компанія Apple почала виробляти захисні маски від коронавірусу для медичних працівників.

Про це генеральний директор Apple Тім Кук повідомив у Twitter. За його словами, компанія планує виробляти 1 млн захисних масок на тиждень.

"Ми задіяли всю компанію, об'єднавши дизайнерів, інженерів, фахівців із експлуатації та упаковки, а також наших постачальників для розробки, виробництва та постачання захисних масок для працівників охорони здоров'я", – сказав він.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX - Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Кук зазначив, що Apple направила першу партію в лікарню Кайзер у долині Санта-Клара.

"Відгуки лікарів були дуже позитивними", – підкреслив він.

Також, Apple пожертвувала 20 мільйонів масок 95 організаціям, які їх потребують.

Його пост у Twitter зібрав понад 30 тисяч лайків і 8 тисяч поширень. Користувачі оцінили ідею компанії.

У мережі вже пофантазувати на тему того, який вигляд можуть мати захисні маски від Apple.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони можуть не дати поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.

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