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6 квітня • оновлено в 13:02
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Apple почала випуск захисних масок у розпал пандемії коронавірусу

2.1т
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Американська компанія Apple почала виробляти захисні маски від коронавірусу для медичних працівників.

Про це генеральний директор Apple Тім Кук повідомив у Twitter. За його словами, компанія планує виробляти 1 млн захисних масок на тиждень.

"Ми задіяли всю компанію, об'єднавши дизайнерів, інженерів, фахівців із експлуатації та упаковки, а також наших постачальників для розробки, виробництва та постачання захисних масок для працівників охорони здоров'я", – сказав він.

Кук зазначив, що Apple направила першу партію в лікарню Кайзер у долині Санта-Клара.

"Відгуки лікарів були дуже позитивними", – підкреслив він.

Також, Apple пожертвувала 20 мільйонів масок 95 організаціям, які їх потребують.

Його пост у Twitter зібрав понад 30 тисяч лайків і 8 тисяч поширень. Користувачі оцінили ідею компанії.

У мережі вже пофантазувати на тему того, який вигляд можуть мати захисні маски від Apple.

Apple почала випуск захисних масок від Covid-19: у мережі показали "концепт"
Apple почала випуск захисних масок від Covid-19: у мережі показали "концепт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони можуть не дати поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
Apple карантин
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