Apple почала випуск захисних масок від Covid-19: у мережі показали "концепт"

Американська компанія Apple почала виробляти захисні маски від коронавірусу для медичних працівників.

Про це генеральний директор Apple Тім Кук повідомив у Twitter. За його словами, компанія планує виробляти 1 млн захисних масок на тиждень.

"Ми задіяли всю компанію, об'єднавши дизайнерів, інженерів, фахівців із експлуатації та упаковки, а також наших постачальників для розробки, виробництва та постачання захисних масок для працівників охорони здоров'я", – сказав він.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX