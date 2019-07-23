Apple купить бізнес Intel: яку угоду готують техногіганти

Apple веде переговори з Intel про покупку бізнесу з виробництва 5G-модемів для смартфонів.

Сума можливої угоди, яку сторони обговорюють вже рік, може скласти близько 1 млрд доларів, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел, відповідну угоду можуть укласти вже на наступному тижні.

При цьому експерти відзначають, що сума в 1 млрд для таких технологічних гігантів, як Apple і Intel невелика.

Однак ця угода може мати стратегічне та фінансове значення для Apple, яка прагне до лідерства при впровадженні технології 5G.

Зокрема, компанія отримає доступ до інженерних напрацювань Intel, що заощадить їй роки, потрібні для створення власних чіпів.

Водночас Intel за допомогою угоди з Apple може позбутися збиткового виробництва.

За даними журналістів, американська компанія щорічно втрачає на розробках для смартфонів близько 1 млрд доларів.

Apple веде переговори з Intel про покупку бізнесу з виробництва 5G-модемів для смартфонів

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