Згадати СРСР: Росії загрожує масштабний дефіцит і зростання цін

У Росії 2019-й може запам'ятатися не тільки підвищенням ПДВ, пенсійного віку та подорожчанням комуналки, але і дефіцитом на цілий ряд продуктів і товарів. Справа в тому, що влада РФ вже з цього року взяли рішення ввести цілий ряд обмежень і додаткових правил.

В результаті асоціації виробників ожин за одним почали виступати з заявами: в дефіциті може виявитися риба, молочна продукція, імпортний алкоголь, дитяче харчування і навіть парфуми.

OBOZREVATEL розібрався, чому Росії загрожує дефіцит в 2019-му.

Рітейлери б'ють на сполох: на росіян чекає дефіцит

Кілька тижнів тому міністр сільського господарства Росії "обрадував" виробників молока. Незабаром їм доведеться сертифікувати готову продукцію в системі "Меркурій" (електронна система, яка допомагає відслідковувати вантажі). Нібито, це врятує росіян від фальсифікату.

З одного боку ідея, здавалося б, правильна, але з іншого – призведе до перебоїв в поставках молочки. Асоціація підприємств роздрібної торгівлі Росіі (в неї входять найбільші мережі супермаркетів) заявила, що влітку очікуються перебої і в якийсь момент з прилавків можуть зникнути молоко, сметана, масло і сир.

Крім самої реєстрації в "Меркурії" доведеться збирати велику кількість супровідних документів. Без них доставити продукти не вийде, тому частина товару буде очікувати оформлення.

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У відкритому листі Мінекономіки представники Асоціації заявили: "Меркурій" добре працює в ланцюжку "ферма-цех". А якщо врахувати переробку і продаж, система виявиться занадто дорогою. Мовляв, витрати зростуть на 25-30%, а разом з тим збільшиться і вартість продукції.

Але і на цьому проблеми не закінчуються. З 1 вересня така ж проблема може виникнути і з рибною продукцією. Російська Асоціація виробничих і торгових підприємств рибного ринку заявила про те, що новий технічний регламент дозволить конфіскувати продукцію. Так, продавати уражену паразитами рибу заборонять продавати. Але проблема в тому, що непотрошеная або жива риба найчастіше вражена паразитами.

"Паразити можуть перебувати і у внутрішніх органах, а також в м'язах риби, витягти з яких мікроорганізми неможливо", - заявив віце-президент Асоціації Олександр Фомін.

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Також російські чиновники порадували і імпортерів алкогольних напоїв. Як повідомив "Коммерсант", облік алкоголю буде відбуватися помарочно (не на партію, а на кожну пляшку). Друк нових марок почалася пізніше, ніж вступило в дію нове правило.

Окремі компанії вже заявляють про вимушене скорочення обсягів поставок алкоголю до 30 відсотків. При цьому, за словами інсайдерів індустрії, відзначає видання, дефіцит зарубіжного спиртного в магазинах може почати відчуватися тільки з березня 2019 го.

"Крім прямих фінансових втрат, ситуація серйозно ускладнює саму діяльність компаній: порушення циклічності поставок тягне за собою невиконання контрактів з мережами, ускладнює відносини з постачальниками, а також в майбутньому, коли марка почне видаватися, може привести до перезатарювання складів", - розповів представник однієї з компаній-імпортерів алкоголю.

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Свої побоювання висловила і Російська парфюмерно-косметична організація. До 1 грудня вони також зобов'язані запустити маркування, а для цього заводам доведеться витратити близько 30 млн на покупку устаткування. Ну і замикає список дефіцитних продуктів – дитяче харчування. Для них також посилили заходи ветеринарного контролю за ввезенням товарів в країну. Нові вимоги почнуть діяти з 11 квітня. Це, як заявив цілий ряд виробників, в перший час призведе до дефіциту харчування.

Реальні доходи падають, а ціни ростуть

Витрати виробників зростуть не тільки в зв'язку з введенням додаткового контролю і вимог до маркування. Крім цих пров росіян також чекає подорожчання у зв'язку з підвищенням ставки ПДВ з 18 до 20%. А цей податок закладений в кінцевій вартості більшості товарів.

У Рахунковій палаті і без того б'ють на сполох: реальні доходи росіян знижувалися, а за минулий рік якщо і виросли, то на десяті частки відсотка. Офіційний прогноз по рівню інфляції склав 2,7%, а реальний рівень досяг 4,2%. При цьому ВВП замість запланованих 1,6% зріс лише на 1,5%.

Проблеми також визнали і в профільному міністерстві. Як заявили в Мінекономрозвитку РФ, через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз в 3,4%, а вартість долара може скласти 70 руб./$.

За словами аналітика "Алор Брокер" Олексія Антонова, в 2019 році підвищення ПДВ до 20% "розжене інфляцію як мінімум на 2 додаткових відсотка, а може і більше".

Крім економічних проблем, на жителів країни-агресора чекає ще й дефіцит на базові продукти харчування.

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