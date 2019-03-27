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Згадати СРСР: Росії загрожує масштабний дефіцит і зростання цін

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У Росії 2019-й може запам'ятатися не тільки підвищенням ПДВ, пенсійного віку та подорожчанням комуналки, але і дефіцитом на цілий ряд продуктів і товарів. Справа в тому, що влада РФ вже з цього року взяли рішення ввести цілий ряд обмежень і додаткових правил.

В результаті асоціації виробників ожин за одним почали виступати з заявами: в дефіциті може виявитися риба, молочна продукція, імпортний алкоголь, дитяче харчування і навіть парфуми.

OBOZREVATEL розібрався, чому Росії загрожує дефіцит в 2019-му.

Рітейлери б'ють на сполох: на росіян чекає дефіцит

Кілька тижнів тому міністр сільського господарства Росії "обрадував" виробників молока. Незабаром їм доведеться сертифікувати готову продукцію в системі "Меркурій" (електронна система, яка допомагає відслідковувати вантажі). Нібито, це врятує росіян від фальсифікату.

З одного боку ідея, здавалося б, правильна, але з іншого – призведе до перебоїв в поставках молочки. Асоціація підприємств роздрібної торгівлі Росіі (в неї входять найбільші мережі супермаркетів) заявила, що влітку очікуються перебої і в якийсь момент з прилавків можуть зникнути молоко, сметана, масло і сир.

Крім самої реєстрації в "Меркурії" доведеться збирати велику кількість супровідних документів. Без них доставити продукти не вийде, тому частина товару буде очікувати оформлення.

Згадати СРСР: Росії загрожує масштабний дефіцит і зростання цін

pixabay

У відкритому листі Мінекономіки представники Асоціації заявили: "Меркурій" добре працює в ланцюжку "ферма-цех". А якщо врахувати переробку і продаж, система виявиться занадто дорогою. Мовляв, витрати зростуть на 25-30%, а разом з тим збільшиться і вартість продукції.

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Але і на цьому проблеми не закінчуються. З 1 вересня така ж проблема може виникнути і з рибною продукцією. Російська Асоціація виробничих і торгових підприємств рибного ринку заявила про те, що новий технічний регламент дозволить конфіскувати продукцію. Так, продавати уражену паразитами рибу заборонять продавати. Але проблема в тому, що непотрошеная або жива риба найчастіше вражена паразитами.

"Паразити можуть перебувати і у внутрішніх органах, а також в м'язах риби, витягти з яких мікроорганізми неможливо", - заявив віце-президент Асоціації Олександр Фомін.

Згадати СРСР: Росії загрожує масштабний дефіцит і зростання цін

pixabay

Також російські чиновники порадували і імпортерів алкогольних напоїв. Як повідомив "Коммерсант", облік алкоголю буде відбуватися помарочно (не на партію, а на кожну пляшку). Друк нових марок почалася пізніше, ніж вступило в дію нове правило.

Окремі компанії вже заявляють про вимушене скорочення обсягів поставок алкоголю до 30 відсотків. При цьому, за словами інсайдерів індустрії, відзначає видання, дефіцит зарубіжного спиртного в магазинах може почати відчуватися тільки з березня 2019 го.

"Крім прямих фінансових втрат, ситуація серйозно ускладнює саму діяльність компаній: порушення циклічності поставок тягне за собою невиконання контрактів з мережами, ускладнює відносини з постачальниками, а також в майбутньому, коли марка почне видаватися, може привести до перезатарювання складів", - розповів представник однієї з компаній-імпортерів алкоголю.

Згадати СРСР: Росії загрожує масштабний дефіцит і зростання цін

pixabay

Свої побоювання висловила і Російська парфюмерно-косметична організація. До 1 грудня вони також зобов'язані запустити маркування, а для цього заводам доведеться витратити близько 30 млн на покупку устаткування. Ну і замикає список дефіцитних продуктів – дитяче харчування. Для них також посилили заходи ветеринарного контролю за ввезенням товарів в країну. Нові вимоги почнуть діяти з 11 квітня. Це, як заявив цілий ряд виробників, в перший час призведе до дефіциту харчування.

Реальні доходи падають, а ціни ростуть

Витрати виробників зростуть не тільки в зв'язку з введенням додаткового контролю і вимог до маркування. Крім цих пров росіян також чекає подорожчання у зв'язку з підвищенням ставки ПДВ з 18 до 20%. А цей податок закладений в кінцевій вартості більшості товарів.

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У Рахунковій палаті і без того б'ють на сполох: реальні доходи росіян знижувалися, а за минулий рік якщо і виросли, то на десяті частки відсотка. Офіційний прогноз по рівню інфляції склав 2,7%, а реальний рівень досяг 4,2%. При цьому ВВП замість запланованих 1,6% зріс лише на 1,5%.

Проблеми також визнали і в профільному міністерстві. Як заявили в Мінекономрозвитку РФ, через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз в 3,4%, а вартість долара може скласти 70 руб./$.

За словами аналітика "Алор Брокер" Олексія Антонова, в 2019 році підвищення ПДВ до 20% "розжене інфляцію як мінімум на 2 додаткових відсотка, а може і більше".

Крім економічних проблем, на жителів країни-агресора чекає ще й дефіцит на базові продукти харчування.

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Тема
Ціни на продукти
Місце
Росія
Теги
Росіяпродуктицены
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Исаев Денис
Исаев Денис
"Официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%." - тот кто пишет подобные статьи в экономике туп как пробка. Рост ВВП считается уже с учётом инфляции. Я помню точно такое же нытьё про дефицит и резкое подорожание когда Платон внедряли.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Скажу как специалист. По системе "Меркурий". В России внедряются системы электронного контроля за цепочкой от производителя до прилавка . Так пару- тройку лет назад была введена Система ЕГАИС Которая позволяет отследить путь какждой конкретной бутылки спиртного или пива от производителя до покупателя. Был нанесен сильнейший удар по подпольным цехам разливающим пойло. Теперь предприниматель практически не может принять партию спиртного без электронной накладной.А её подделать практически невозможно. В прошлом году была введена похожая система ( тот самый "Меркурий") по мясным продуктам. сейчас его вводят по молочке. Причем здесь дефицит. Станет гораздо меньше фальсификата вот и все .
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это для животных...украинцы налетай ..это для вас.
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