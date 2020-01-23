Зеленський – "няня" тільки для іноземців? Чого чекати від нових податкових пільг

На економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну й анонсував нові програми для бізнесу – інвестнянь і податкові канікули за покупку приватизованих підприємств.

Чи загрожує ця ініціатива проблемами на внутрішньому ринку і як її можуть використовувати для обману держави – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Інвестиційна Мекка і пільги для бізнесу

У Давосі, серед інших, пролунав заклик від Володимира Зеленського інвестувати в Україну. Спочатку він запевняв, що це дуже вигідно і навіть порівняв відмову вкладати кошти з ситуацією, коли Джордж Белл у 1999 році не захотів купувати Google за мільйон доларів. На думку Зеленського, Україна повинна стати інвестиційною Меккою і для цього будуть введені пільгові програми.

По-перше, уряд готує нову програму – "Інвестиційна няня". Суть у чому: якщо інвестор заводить в Україну понад 100 мільйонів доларів, йому надають окремого менеджера, який буде безпосередньо контактувати з державою.

"Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, який розмовляє п'ятьма мовами і з яким буде контакт у режимі 24/7. Не буде жодних проблем", – розповів Зеленський.

По-друге, він запропонував інвесторам заходити на приватизовані підприємства – зараз до цього процесу підготували близько 500 держпідприємств. Для тих, хто вкладе в такий бізнес від 10 мільйонів доларів, влаштують податкові канікули на п'ять років.

Причому, деякі ЗМІ сприйняли заяви Зеленського так, ніби він пропонує ці пільги тільки іноземним інвесторам. Однак після прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, що те ж саме буде стосуватися й українського бізнесу.

Володимир Зеленський у Давосі

Що може піти не так

У цієї ініціативи є і негативні сторони – вона порушуює принцип рівності умов для бізнесу. Наприклад, є ті, хто інвестував в Україну вже зараз, але вони, по ідеї, остануться без пільг – це дасть новоприбулим бізнесменам очевидну вигоду на тлі старих гравців ринку. Про це на своїй сторінці Facebook висловився економіст Володимир Компанієць.

Зеленський запропонував нові програми з інвестицій

"Після озвученої заяви Зеленського про 5-ти річні податкові канікули для покупців підприємств під час приватизації, хочу передати вітання інвесторам України, як зовнішнім, так і внутрішнім, які ризикнули і вже вклали гроші в Україну. Ви вкотре побачили, як працює один із ключових принципів ведення бізнесу – рівність умов для всіх. А в результаті зробимо внутрішній офшорчик із трансфертним ціноутворенням! Але не для всіх", – написав він.

У коментарях до посту він розписав іще одну схему, якою можуть користуватися після впровадження цих програм. Наприклад, компанія "А" працює в Україні і справно платить податки. Після купується приватизоване підприємство "Б" і туди перекладається прибуток компанії "А". Так, завдяки податковим канікулам, отриманим за інвестування в приватизацію, компанія "А" перестає платити гроші до бюджету.

Чи допоможе це заманити інвесторів?

Директор АФ "IGK-УКРАЇНА АУДИТ" Олександр Почкун вважає заяву Зеленського популістською, адже умови для інвесторів потрібно створювати не "нянями", а комфортним бізнес-середовищем.

"Мені все-таки здається, що це трохи популістська штука. Тому що умови створюються не інвест-нянями, а бізнес-середовищем. На жаль, наше бізнес-середовище стає все більш фіскальним, а з іншого боку не стає більш юридично стабільним . Бізнес-нянями питання не вирішити, тут треба формувати довіру до нашої юрисдикції, а це можливо тільки через судову реформу", – розповів Почкун.

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Подібної думки дотримується й економіст Євген Невмержицький. У цілому він вважає, що ініціатива гарна, але в умовах України нормально працювати не буде. Бізнесу, який заходитиме, просто "викрутять" руки корумповані структури.

"Чи достатньо зарубіжному капіталу того, що назвав президент? Недостатньо. Категорично недостатньо. Тому що Україна за рівнем корупції перебуває на одному з останніх місць, на рівні повних аутсайдерів. Відповідно, на бізнес впливають усі фактори, які є в країні. Весь комплекс для ведення бізнесу не є на сьогодні сприятливим. І той один менеджер, якого виділить Зеленський, не в змозі фізично, навіть якщо буде особистим другом президента, захистити великий бізнес від негативного впливу нашої корупційної моделі держави", – наголосив експерт.

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