Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити у МВФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ, також кредити будуть брати у Світового банку і ЄБРР.

Про це він сказав під час свого звернення до Верховної Ради 20 жовтня. "А всі експерти відзначають, що цьогорічний Саміт Україна - ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво та предметно підкреслюють партнерство України та Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема відчутний прогрес виконання Угоди про асоціацію, всі передумови для "промислового безвізу", Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглибленої інтеграції українських ринків з європейськими", – сказав Володимир Зеленський, і при цьому відмітив, що також співпраця триватиме і з МВФ.

"А ще – чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б вам що не казав. Це стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само, як зі Світовим банком та ЄБРР, – сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявляли про те, що Україна втратила довіру МВФ. Більш того, Фонд не задоволений:

проєктом бюджету України на 2021 рік (обговорюють розмір дефіциту і його фінансування);

антикорупційною політикою України (мова, в тому числі, може йти про чутки про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, призначення якого визнано незаконним).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.