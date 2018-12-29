Українці купуватимуть валюту по-новому: названо терміни

Передбачені новим законом України про валюту заходи вводитимуться в дію поступово. Це робиться для того, щоб не стати на заваді національній валюті.

Про це у ефірі ObozTV заявив голова Ради незалежної асоціації банків України Роман Шпек. Він наголосив, що документ був розроблений на заміну своєму попереднику, ухваленому ще 25 років тому для пострадянської економічної моделі.

"Головне, що основним засобом платежів в Україні є національна валюта. І ми повинні всі свої зусилля, дії і помисли направити на те, щоб гривня була якомога сильнішою. Гривня міцна не обсягом ЗВР, а рівнем конкурентоспроможності українських продуктів, товарів і послуг", — додав Шпек.

Після введення закону в дію гривня як і раніше залишиться єдиною валютою для розрахунків. Однак нові правила передбачають певні винятки. Наприклад, платити зарплату в доларах офіційно зможуть морякам, дипломатам, консулам та іншим працівникам представництв іноземних держав. Українці ж зможуть розраховуватися валютою в таких випадках:

платити іноземцям (інвесторам і постачальникам);

переказувати валюту;

розраховуватися за страхування життя;

купувати державні цінні папери.

Економіст також пояснив, що для реалізації нового закону про валюту було розроблено сім окремих постанов НБУ. Ключова постанова все ж таки передбачає збереження різних обмежень. Однак вони залежатимуть не від бажання НБУ, а від загальної економічної ситуації в країні.

Раніше OBOZREVATEL писав про нововведення на ринку комунальних послуг. У зв'язку з новим Законом "Про ринок електричної енергії" замість обленерго з 1 січня 2019 року енергопослуги клієнтам в Україні надаватимуть дві різні компанії: оператор системи розподілу та компанія-постачальник.

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