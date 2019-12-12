Заборона на ПриватБанк і ринок землі: у НБУ озвучили ультиматум МВФ щодо нового траншу

У МВФ дадуть Україні новий кредит за умови, що буде ухвалено закон, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок, а також закон про ринок землі.

Про це повідомив голова правління Нацбанку Яків Смолій під час брифінгу в НБУ у четвер, 12 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли місія МВФ була в Україні, багато домовленостей було виконано зі сторони України. Залишилися незначні технічні моменти. Насамперед – закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають у стадії ліквідації у Фонді гарантування. Друге – це створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби. І також питання – обіг земель сільськогосподарського призначення", – сказав Смолій.

Необхідність ухвалення закону про недопущення повернення на ринок банків-банкрутів Смолій пояснив тим, що останнім часом на НБУ продовжують подавати до судів їхні колишні власники. Але механізму повернення банків, які були доведені до банкрутства, нема. Найбільш відомий судовий процес триває проти колишніх власників Приват Банку. У новому законі буде передбачено заборону на повернення цієї фінустанови.

Смолій додав, що не очікує, що рада директорів МВФ затвердить нову кредитну програму до кінця 2019 року. "Це може бути у першому кварталі 2020 року", – сказав голова НБУ.

Він уточнив, що нова програма співпраці з МВФ буде трирічною з розміром спеціальних запозичень – $5,5 млрд.

Як писав OBOZREVATEL:

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